Jüri gümnaasium kaasas koolipoisi peksmise asjus majavälise eksperdi

Jüri gümnaasiumi direktor Liina Altroff ütles, et kool on terve päev töötanud konflikti lahendamise nimel. „See teema on meil täna olnud arutlusel sel viisil, et kuidas jõuda sellise lahenduseni, et kõik õpilased – nii need, kes said haiget, kui need, kes haiget tegid – saaksid koolimajas võimalikult valutult jätkata.”