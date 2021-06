Õudus Belgias: viis teismelist poissi vägistasid koos 14-aastase tüdruku, kes sooritas pärast enesetapu

Genti kohus otsustas täna, et kaks täisealist kahtlusalust vanuses 18 ja 19 aastat jäetakse veel kuuks vahi alla, vahendab flaami ringhääling VRT.

Kolm kahtlusalust on alaealised. Neist kaks on vennad vanuses 14 ja 16 aastat, kes paigutati noorte kinnipidamisasutusse Wingenes. Kolmas on 16-aastane ja tema paigutati suletud asutusse Everbergis.

19-aastase poisi advokaat Steven De Canck taotles oma kliendi tingimisi vabastamist, viidates tema seni puhtale minevikule. Kohus sellega aga ei nõustunud.

Et tegemist on delikaatse juhtumiga, mis puudutab alaealisi, on Ida-Flandria prokuratuur kommentaaridega eriliselt kitsi. On teada, et vägistamine leidis aset kaks nädalat tagasi Westerkerkhofi kalmistul Gentis. 14-aastane tüdruk leppis teadete kohaselt kokku kohtumise sõbraga, aga kohale jõudes leidis eest veel neli poissi.

Poisid vägistasid ja peksid tüdrukut ning tegid sellest pilte, mida levitati sotsiaalmeedias. Pilte nägi teadete kohaselt ka tüdruk ise. Selle peale sooritas ta enesetapu.

Asi tuli avalikuks alles pärast enesetappu. Tüdruk rääkis teadete kohaselt juhtunust ainult ühele sõbrannale.

Vägistamine ise on juba karistatav ja väga tõsine kuritegu, aga Ida-Flandria prokuratuur võtab arvesse ka seda, et tehti ja levitati pilte. Süüd raskendav asjaolu on ka ohvri enesetapp.