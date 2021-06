FOTOD | Tallinna linnavalitsuse ruumides toimus läbiotsimine. Läbi otsiti ka Merko tütarettevõtte kontor

Kõlvart ütles täna linnavalitsuse pressikonverentsil, et teadaolevalt kahtlustatakse üht praegust ja üht endist ameti töötajat riigihangete seaduse rikkumises seoses ühe 2018. aastal sõlmitud lepinguga. Rohkem infot toimuva kohta linnavalitsusel tema sõnul pole.

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et täna viivad keskkriminaalpolitsei ametnikud läbi menetlustoiminguid korruptsioonikuriteo uurimise raames. Ühte praegust ja ühte endist Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajat kahtlustatakse riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Kahtlustus puudutab ühte 2018. aastal läbi viidud hanget, mille tulemusel sõlmiti leping viieks aastaks Tallinna linnateede hooldusremondiks ja korrashoiuks.

2018. aastal sõlmis keskkonna- ja kommunaalamet 26 miljoni euro suuruse lepingu Tallinna teede korrashoiu ja hooldusremondi teostamiseks Tallinna Teede AS-iga. Tallinna Teede AS on Merko Ehituse tütarettevõte.

AS Merko Ehitus kinnitas täna saadetud teates, et keskkriminaalpolitsei ametnikud teostasid täna, 2. juunil 2021 menetlustoiminguid ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede ASi kontoris. Kontsernile antud info kohaselt on Tallinna Teede ASi kolm töötajat kaasatud uurimise tõendite kogumisse tunnistajatena. Kontsernile teadaolevalt ei ole keskkriminaalpolitsei esitanud kahtlustust ei Tallinna Teede ASile ega selle töötajatele.