FOTOD | Tallinna linnavalitsuse ruumides toimus läbiotsimine. Läbi otsiti ka Merko tütarettevõtte kontor

Kõlvart ütles täna linnavalitsuse pressikonverentsil, et teadaolevalt kahtlustatakse üht praegust ja üht endist ameti töötajat riigihangete seaduse rikkumises seoses ühe 2018. aastal sõlmitud lepinguga. Rohkem infot toimuva kohta linnavalitsusel tema sõnul pole.

Politsei- ja piirivalveamet teatas, et täna viivad keskkriminaalpolitsei ametnikud läbi menetlustoiminguid korruptsioonikuriteo uurimise raames. Ühte praegust ja ühte endist Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajat kahtlustatakse riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Kahtlustus puudutab ühte 2018. aastal läbi viidud hanget, mille tulemusel sõlmiti leping viieks aastaks Tallinna linnateede hooldusremondiks ja korrashoiuks.

Keskkonna- ja kommunaalameti juht Ain Valdmann ütles täna kell pool neli, et käis politseis tunnistusi andmas ega ole töö juurde veel jõudnudki, mistõttu ta ei osanud öelda, milline olukord seal valitseb. Tema sõnul kutsuti ta hommikul juba enne tööle jõudmist tunnistajana politseisse.

Valdmanni ülemus, abilinnapea Kalle Klandorf ütles, et umbmäärane teade läbiotsimisest tuli linnavalitsuse istungi ajal. Politsei ei andnud kahtlustuse sisu kohta kuigi palju infot, isegi seda pole teada, kes on see kahtlustuse saanud keskkonna- ja kommunaalameti töötaja. "Töötajad ka ei tea, keegi pole seda neile öelnud," lausus Klandorf.