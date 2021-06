VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik: kõik märgid näitavad, et ees ootab piirangutevaba suvi, aga pandeemia maailmast ei kao

Nakatumiskordaja R on langenud alla 0,8. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on haigestumine kõige madalam Hiiumaal ning kõige kõrgem Ida-Virus ja Valgamaal. Kõrge nakatumisega maakondades on aga ka kõige madalam vaktsineerituse hõlmatus, lisas ta.