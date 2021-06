Seeder vs Perling: Isamaa juhikandidaadid asusid võistlustulle

Seedri sõnul tuleb Isamaa suurkogu päevakorda tõsta väärikas rahvuslus ning Eesti järgmised sammud rahvastiku- ja perepoliitika, riigikaitse, majanduse ning eesti keele ja kultuuri küsimustes. Isamaa viimase aja häälekaim ühendus Parempoolsed on aga öelnud, et nende eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Kuigi need visioonid pole teineteist välistavad, viitavad Seedri ja Parempoolsetesse kuuluva Perlingu rõhuasetused erimeelsustele. Need panevad suurkogul osalevad erakonna liikmed valiku ette, mis otsustavad erakonna kursi kaheks tähtsaks aastaks.