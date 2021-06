VIDEO | Venemaa valitsus maksis Putini jahi Tšaika eest 30 miljonit eurot, oligarhide alustele ei küündi see aga lähedalegi

„Luksusliku superjahi krooniks on päikeseterrass, mis sobib ideaalselt meelelahutusteks. Lisaks mullivannile kuuele inimesele, lamamistoolidele ja suletud võõrastetoale on tekil veel grillimisala, baar ja söömisala 14 inimesele tõelise puhkuse jaoks vabas õhus,” kirjeldatakse alust, millel Lukašenka ja Putin kohtusid, veebilehel superyachts.com.

Peakajut, milles kõige järgi otsustades elab Putin, sisaldab Doždi teatel kabinetti, baari ja oma vannituba. See on jahi üks muljetavaldavamaid ruume panoraamakendega maast kuni läbipaistva laeni.

Jaht Leo Fan ehk Sirius ehk Tšaika lasti vette 2009. aastal ja 2011. aastal ostis selle Vene Föderatsiooni valitsus. Jaht on ehitatud Türgis. Pärast Venemaale müümist nimetati see Siriuseks, aga nüüd on sellel nõukogudepärasem nimi Tšaika. Jahi disainer on prantslane Jean-Guy Vergès. BBC andmetel ostis Venemaa presidendiadministratsioon selle 30 miljoni euro eest.

Jahi pikkus on 54 meetrit ja laius 9,5 meetrit. Jahi sõiduulatus on 5000 meremiili, mis võimaldab Atlandi-üleseid reise. Maksimaalne kiirus on 18 sõlme ehk 33 kilomeetrit tunnis.

Salongi pindala on sada ruutmeetrit. Jahil on spaabassein, mullivann ja söögisaal. Samuti on jahil kuus kajutit, sealhulgas VIP-kajut, milles nähtavasti puhkas Lukašenka.

Veebilehel CharterWorld on märgitud ka sellise jahi rendihind. Nädala eest tuleks välja käia 260 000 eurot.

Kui võrrelda presidendi alust nendega, mida ostavad endale Vene ärimehed, siis võib öelda, et Tšaika on üsna tagasihoidlik, märgib Dožd. Näiteks Roman Abramovitši jaht Eclipse on 162 meetrit pikk, aga Putini oma kolm korda lühem. Abramovitši jaht maksab 460 miljonit eurot. Või näiteks Ališer Usmanovil on alus nimega Dilbar, mille pikkus on 156 meetrit ja mis maksab 550 miljonit eurot.