VIDEO | Nagu märulifilmis: lubadeta mootorrattur põgenes politsei eest, kuid jäi mullahunnikusse kinni

Videost on näha, kuidas juht eirab peatumismärguannet ning tekitab põgeneda üritades Riigiküla kalmistu juures ohtlikke olukordi. "Pühapäeva õhtul on kalmistu lähedal palju jalakäijaid, sealhulgas ka vanureid. Arutult suurel kiirusel sõitnud ja üliohtlikke manöövreid sooritanud mootorrattur oleks võinud põrgata ühega nendest kokku, mis kahtlemata viinuks väga kurbade tagajärgedeni," ütles Narva politseijaoskonna patrulltalituse juht Aleksandr Urb.

Tagaajamine liikus ühel hetkel aga maanteelt maastikule ning põgeneva mootorratturi rattad jäid mulda kinni. See võimaldas kiiresti ning otsustatavalt tegutsenud politseinikul mootorrattalt maha tulla ja rikkuja kinni pidada. Narva politseijaoskond märgib, et lisaks kiiruseületamisele polnud politsei eest põgenejal ka vastava kategooria juhiluba. 18-aastase mehe suhtes on alustatud menetlus.