GRAAFIK | Eestis sündinud inimeste osakaal rahvastikus väheneb, ukrainlaste arv kasvab

Eesti rändesaldo oli 2020. aastal juba kuuendat aastat järjest positiivne. See tähendab, et sisse rändas rohkem inimesi, kui välja. "Kuna loomulik iive on pikalt negatiivne püsinud, aitab just positiivne rändesaldo rahvaarvu stabiilsena hoida," kirjutavad statistikaameti analüütikud Terje Trasberg ja Kristjan Erik Loik blogis.