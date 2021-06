Verekeskus vajab verd. Esimeste soojade ilmadega on verevarud langenud kriitilise piirini

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on suvekuud verevarude osas alati kõige kriitilisemad. „Puhkusteperioodil sõidavad inimesed linnast ära maale, kuid varasemad aastad on näidanud, et just suviti on traumasid kõige enam – seega vajadus doonorvere järele kõrge,“ selgitas Lellep, lisades: „Ka haiglad on nüüdseks oma plaanilise ravitöö taastanud, mis annab samuti veretoodete väljastamisel tunda.“