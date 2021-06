Lukašenka kutsus „Luganski rahvavabariigi” uurijaid lahkelt Pratasevitšit küsitlema. Donbassi separatistid süüdistavad teda terrorismis ja genotsiidis

„Donbassis on algatatud kriminaalasi nende personaaliate kohta. Ma tuletasin president Putinile meelde, et on algatatud kriminaalasi, ja ütlesin, et kui neil tekib küsimusi, palume lahkelt meie juurde tulla, palun, esitage talle küsimusi, sest nad tapsid seal, Donbassis, inimesi,” ütles Lukašenka nõupidamisel Venemaaga tehtava koostöö üle, vahendab RIA Novosti.