FOTOD | Märtsis kiirust ületanud ja politsei eest põgenenud BMW juhilt võeti ära load ja auto

Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tõnts ütles, et menetluse käigus selgus, et mees on samal aastal suhteliselt lühikese aja jooksul toime pannud erinevaid liiklusrikkumisi ning varasemad karistused ei ole mõjutanud teda liikluses ohutult käituma ning on alust arvata ka seda, et ta võib jätkata sarnaseid liiklusrikkumisi tulevikus.