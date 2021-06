FOTOD | Vannipardid rallisid täna Kadriorus, et toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid

“Pardiralli on kaheksa aasta jooksul aidanud sadu vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid. Hoolimata selja taha jäänud keerulisest aastast, tõestasid head inimesed ja ettevõtted taas, et headus mahub nii paljude südamesse,” ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm. “Me oleme liigutatud kõigi Pardirallile kaasaelajate soovist aidata vapraid väikeseid kangelasi nende elu raskeimal teekonnal. Just nagu pardikesed hakkavad täna õhtul finiši poole võidu ujuma, aitab Pardiralli lapsi ning nende peresid lootusrikkalt homsesse,” lisas Semm.