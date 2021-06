Brasiilia vaktsineerimiseksperiment: pandeemia saab kontrolli alla, kui 75% on täielikult vaktsineeritud

Uurimismeeskonna teatel said kaitse ka need, keda ei vaktsineeritud tänu viiruse ringluse vähenemisele.

Uurimistulemused näitavad, et pandeemiat saab kontrollida, kui 75% inimestest on täielikult vaktsineeritud.

Linn jagati neljaks piirkonnaks, et teha kindlaks viiruse kontrolli alla saamise künnis. Meeskonna teatel saavutati see siis, kui kolm piirkonda ehk umbes 75% üle 18-aastasest elanikkonnast oli saanud kaks vaktsiinidoosi.

Butantani uuringute direktor Ricardo Palacios ütles, et võtmearv on 75%.

„Kõige tähtsam tulemus on see, et me saame pandeemiat kontrollida, ilma et peaks vaktsineerima kogu elanikkonna,” ütles Palacios.