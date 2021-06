Vene riigiduuma spiikri sõnul tuleb nimetada Nõukogude Liidu reetnud ametnike nimed

Veel ütles Volodin, et paljud Venemaa praegused probleemid on Nõukogude Liidu lagunemise tagajärjed. 1990. aastad olid Volodini sõnul „kaotatud aeg”, seejärel tuli koguda maid, lõpetada konflikte, maksta võlgu. Volodin leiab, et vaatamata Nõukogude Liidu lagunemise negatiivsetele tagajärgedele suutis Venemaa arenguteele asuda.

„Nüüd on need ettevõtted, mis läksid erakätesse, riigi omaks saanud. Ja maapõu kuulub riigile. Ja sotsiaalsed standardid on fikseeritud konstitutsioonis,” lisas Volodin, kelle sõnul on läbitud keeruline tee uueks maaks saamisel.