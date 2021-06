KUULA SAADET | TalTechi rektor Tiit Land: maailm vajab uue „vaatega” inimesi, kes oskavad lahendada probleeme

Lisaks mainitud muutusele sisseastumisloogikas toimus ülikoolis eelmisel aastal ka teine suur muutus: 9 kuud tagasi valiti TalTechile uus rektor, ülikooli tuli juhtima biokeemiku haridusega Tiit Land. Ülikooli juhtimine ei ole uuele rektorile uus amet, äsja sai mööda tema kaks ametiaega Tallinna Ülikooli tüüri juures.

„Olen küll olnud tehnikaülikoolis rektor „vaid” 9 kuud, kuid väga kindlalt on selgeks saanud, see kui vinge ülikooli ja õppeasutusega on TalTechi puhul tegemist. Kui laia haardega ja kui suurt potentsiaali omava õppeasutusega. Meid tuntakse kui Eesti suurimat ja ehk ka ainsat tehnikakõrgkooli, kuid meil on võim pakkuda innovaatikat ka sotsiaalsematel aladel ja miks mitte pikas perspektiivis ka humanitaarvaldkonnas,” räägib Land.

Vähemtähtis ei ole ka need kontaktid ja suhted, mis ülikoolis õppides luuakse. Paljud ka varasemalt stuudios käinud TalTechi tudengid on öelnud, et lisaks heale haridusele on just need inimesed, kellega koos õpitakse ju need, kellega hiljem koos töötama hakatakse.

Õppekavade ja -programmide muutused

„Kui aga rääkida uutest suundadest, suurimatest muutustest, mis on tehnikahariduses toimunud ja toimumas – millele ka pandeemia on andnud oma tõuke –, siis peab keskenduma asjaolule, et õppekavad ja -programmid lähevad aina enam distsipliinipõhiselt probleemipõhiseks. Interdistsiplinaarsus on see märksõna, mis suunas me ikkagi aina enam liigume, kuna enam ei ole võimalik saada hakkama olles vaid ühes valdkonnas tegija. Maailm vajab täiesti teistsuguse vaatega inimesi, nende vahelist oskust koostööd teha, võimet panna mitu valdkonda omavahel toimima,” selgitab Land.