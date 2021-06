OTSEPILT | Kuidas aidata lapsi, kes on juba noorena kõigest ilma jäetud?

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka sõnas, et tänase istungi pealkiri – „Laste vaesus – jalg taha juba stardis“ – viitab otseselt, et Eestis on laste vaesus ka 21. sajandil jätkuvalt suur probleem.

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Peeter Ernits ütles, et laste vaesus on väga tõsine probleem, kuid sama tõsine probleem on ka see, et Eestis sünnib liiga vähe lapsi. „Kui pole eesti lapsi, siis pole mõtet ka Eesti riigist rääkida. Sellisel taustal on valus tunnistada, et ka paljud neist juba olemasolevatest vähestest lastest peavad puudust tundma,“ märkis Ernits.