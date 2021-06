Politsei tabas Pirital ja Peetris autode küljepeegleid varastanud lätlase

Täname kõiki ohvreid, kes meile vargusest teatasid ning eriti suureks abiks on alati, kui korter- ja eramajadel on valvekaamerad, mille pilt võib oluliselt politseitööd lihtsamaks teha. Soovitame ka oma maja küljes olevaid kaameraid regulaarselt kontrollida veendumaks, et kõik töötab ja salvestamine toimib. Need on põhilised meetmed, mida saame ise rakendada enda vara kaitseks. Samuti tasub märgata enda ümber toimuvat – kas sinu tänaval või rajoonis liigub kahtlaseid sõidukeid või inimesi.