Irja Lutsar: maskikohustusest tuleks loobuda, nende kandmine peaks olema soovituslik

"Epidemioloogiline olukord Eestis on kindlasti paranemas, selles ei ole kellelgi kahtlust. Eestis on selgelt jäänud kaks sellist taskut: Ida-Virumaa ja Valgamaa," sõnas Lutsar.

Ta selgitas, et haiglaravi vajavate inimeste arv on suuresti vähenenud ning jätkab langustrendi.

"Nüüd, kus haigestumine on madalam, on suvine periood ja on lootust, et vaktsiine saabub piisavalt riiki, me võiks panna fookuse väga tugevalt vaktsineerimisele," täpsustas professor.