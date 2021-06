Jüri Ratas ei kandideeri presidendiks

"Ma olen öelnud, et ma soovin viia erakonna kohalikele valimistele ja seista selle eest, et Keskerakonnal läheks hästi. Ma olen öelnud, et tulemus on kiirusest olulisem ja ma arvan, et presidenti otsib ka täna Keskerakond nii erakonnast seest kui ka väljast ja see nimi kindlasti ei hakka minu nimega," lausus Ratas.

"Presidendi osas ma tõesti arvan, et on vaja leida inimene, kes ehitab Eestis sildasid, kes ehitab Eesti ühiskonda, kes näeb Eesti sisse, erinevaid piirkondasid, mitte me ei kaeva siin kraave. Ja selles osas tuleb seda inimest otsima hakata. Ma arvan, et selle Jüri Ratase jutuga võiks nüüd ära lõpetada ja läheme edasi. Leiame inimese, kellel tõesti võiks olla poliitiliselt laiapõhjaline toetus, kas riigikogus või valijameeste kogus," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Rataselt, et kas soov presidendiks kandideerida oli ja et kas praegu jäi asi ka Reformierakonna toetuse puudumise taha.

"Mulle tundub, et see soov oli vist rohkem ajakirjandusel selle nimega mängida. Ma ei ole mitte kunagi öelnud, et ma kandideerin presidendiks," sõnas Ratas.