Valgevenesse on lennuliikluse katkedes lõksu jäänud paarkümmend Eesti elanikku

"Nii telefonikõnede kui e-kirjade järgi on saatkonnale ja ministeeriumi valvetelefonile endast teada andnud paarkümmend Eesti elanikku, kes on saabunud Valgevenesse viisavaba režiimi kasutades ja kavandanud lahkuda lennukiga, viibides Valgevenes kuni 30 päeva," teatas välisministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots Delfile.

Valgevenest lahkumine pole aga niisama lihtne, selleks on vaja taotleda eraldi väljasõiduviisa.

“Viisat polnud lihtne taotleda. Seal oli hiiglaslik järjekord. Tundus, et see kõik peaks toimuma järjekorranumbrite järgi, kuid need ei töötanud. Seal oli palju välismaalasi, kellele keegi ei osanud midagi seletada,” kirjeldas Eesti elanik Jegor Sevastjanov eelmisel nädalal tekkinud kaost Delfile.

"Meile on teada, et osa neist on väljasõiduviisa juba kätte saanud ning vähemalt on kaks juba lahkunud. Igaühele oleme siis vastavalt tema küsimustele ka soovitused jaganud," kinnitas Ots.

Mida peaksid tegema isikud, kes on Valgevenesse kinni jäänud? Välisministeerium soovitab esmalt leida uus lennureis läbi riikide, kuhu on võimalik lennata.

"Eelkõige Venemaa, Türgi jt. Soovitame kasutada reisibüroode abi, kellel on olemas ka teave COVID-19-st tingitud nõuete kohta," täpsutas Ots. Lennureis on siiski päris kallis, seda võimalust kaalus ka Sevastjanov, kes loobus plaanist, kuna see maksnuks umbes "hea puhkuse hinda Türgis".

Teine variant on lahkuda maismaateed kaudu, selleks tulebki taotleda oma asukohajärgses migratsiooniametis (Департамент по гражданству и миграции) väljasõiduviisa. Väljasõiduviisa saamiseks tuleb tasuda riigilõiv ning Leedu, Poola ja Läti läbimisel peab järgima ka seal kehtivaid piiranguid. Värkseim teave piiringute kohta leidub Reisi Targalt lehel.