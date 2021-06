Peruus enam kui kahekordistati ametlikku koroonasurmade arvu ja riik tõusis suremuselt maailmas esikohale

Ametlik koroonasurmade arv Peruus on nüüd üle 180 000, kui varem oli see 69 342, vahendab BBC News.

Peruu peaminister Violeta Bermúdez ütles, et arvu suurendati Peruu ja rahvusvaheliste ekspertide soovitusel.

See sobib kokku niinimetatud liigsurmade arvuga. Liigsurmade all mõeldakse seda, kui palju inimesi sureb rohkem sellest, mida varasemate aastate põhjal võiks oodata.

„Me arvame, et on meie kohus see uuendatud informatsioon avaldada,” ütles Bermúdez.