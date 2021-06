Prantsusmaa ja Saksamaa nõuavad USA Taani kaudu nuhkimise kohta täit selgust

„Kui see informatsioon on tõene, on need praktikad liitlaste vahel vastuvõetamatud ning veelgi vähem vastuvõetavad Euroopa liitlaste ja partnerite vahel,” ütles Macron pärast Prantsuse-Saksa virtuaalset tippkohtumist ajakirjanikele, vahendab CNN.

Paljastused selle kohta, et NSA kuulas pealt Merkeli telefoni, ilmusid välja juba 2013. aastal, kui NSA endine lepinguline töötaja ja vilepuhuja Edward Snowden avaldas dokumente, mis näitasid, et üks USA ametnik oli andnud NSA-le jälgimiseks üle 200 telefoninumbrit, sealhulgas maailma riigijuhtide omad.

Saksa valitsus teatas tollal avalikult, et omab informatsiooni, mis viitab sellele, et USA võis jälgida Merkeli mobiiltelefoni. Saksamaa liiduprokuratuur alustas ka juurdlust, aga see lõpetati 2015. aastal põhjendusega, et edukaks süüdistuse esitamiseks on kogutud ebapiisavalt tõendeid.

Taani ringhääling DR teatas pühapäeval, et FE alustas 2014. aastal sisejuurdlust selle üle, kas NSA kasutas oma partnerlust FE-ga ja Taani internetikaableid Euroopa kõrgete ametiisikute järel spioneerimiseks.

„Taani valitsus ei saa kommenteerida ega kommenteeri meedia spekulatsioone, mis puudutavad meie luureteenistusi,” ütles Taani kaitseminister Trine Bramsen CNN-ile. „Taani valitsuse seisukoht on selge – meie lähedaste liitlaspartnerite süstemaatiline sihikule võtmine on vastuvõetamatu. See on selgelt hästi kinnistunud põhimõte, millest Taani võimud kinni peavad.”

FE ja NSA ei kommenteerinud uudist kuidagi.

Merkel ütles eile, et nõustub Macroni kinnitusega, et pealtkuulamine liitlaste vahel on vastuvõetamatu. „Miski ei ole muutunud meie seisukohas eelkäija tollal antud selgituse kohta,” ütles Merkel 2013. aastale viidates. „Me keskendume praegustele usalduslikele suhetele. Ja see, mis oli õige siis, on ka nüüd. Ma olen kergendatud, et Taani valitsus, kaitseminister ütles väga selgelt, mida ta nendest asjadest mõtleb, ja selles osas näen ma head aluspõhja mitte ainult asjade selgitamiseks, vaid tõesti usalduslike suhete ülesehitamiseks.”