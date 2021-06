VIDEO | Mart Helme nimetas peaminister Kallast ülbeks nähvitsaks

Mart Helme avaldas küsimustevooru järgses sõnavõtus arvamust, et peaminister on ülbe nähvik, kes ei kõlba mitte milleski. Helme leiab, et peaminister mõnitab ja surub rahvast maha, teeb elanikke vaeseks ja peletab neid kodumaalt minema.

See ei olnud esimene kord, mil Mart Helme paistis välja kohatu keelepruugiga. 2019. aasta detsembris võttis Mart Helme Tre raadiosaates "Räägime asjast" ette Soome peaministri Sanna Marini. "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."