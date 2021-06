Vietnamis on tuvastatud kahtlustatav koroonaviiruse uus variant, mis võib olla Briti ja India tüve hübriid

„Vietnamis tuvastati esimest korda uus koroonaviiruse variant olemasolevate India ja Ühendkuningriigi variantide tunnustega,” teatas Vietnami tervishoiuminister Nguyễn Thành Long laupäeval pressikonverentsil, vahendab CNN.

Vietnami on peetud koroonaviiruse kontrolli all hoidmise musternäiteks tänu reisijate varase kontrollimise strateegiale lennujaamades ning karmile karantiinile ja jälgimisprogrammile.

Alates aprilli lõpust on aga koroonaviiruse juhtumite arv Vietnamis järsult kasvanud. Ligi pool 6396 nakatumisest on Johns Hopkinsi ülikooli andmetel registreeritud viimase kuuga.

Pole selge, kas kahtlustatav uus variant on nakatumise järsu kasvu taga. Kui on, võib see viidata sellele, et see on nakkavam.

„COVID-19 neljas laine Vietnamis hõlmas nakatumisi tööstustsoonides, mitmeid infektsioonide allikaid ja erinevate koroonaviiruse variantide kohalolu. See levib väga kiiresti ja seda on väga keeruline kontrollida,” ütles tervishoiuminister.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas laupäeval, et organisatsiooni viiruse evolutsiooni töögrupp teeb Vietnami ametnikega koostööd, et saada võimaliku uue tüve kohta kinnitus.

„Me ei ole veel andnud hinnangut Vietnamis teatatud viiruse variandi kohta. Me usume, et uusi variante tuvastatakse jätkuvalt, kui viirus on ringluses ja areneb ning kui järjestamisvõimekusi üle maailma parandatakse,” ütles WHO COVID-19 alase tegevuse tehniline juht Maria Van Kerkhove. „Nii palju, kui me aru saame, siis variant, mille nad tuvastasid (B.1.617.2), võib-olla täiendava mutatsiooniga, aga me anname rohkem informatsiooni, kui selle kätte saame.”

B.1.617.2 tuvastati kõigepealt Indias.

Pühapäeval teatas Vietnami valitsus sotsiaalse distantsi hoidmise meetmete kehtestamisest riigi suurimas linnas Hồ Chí Minhis.

Suletud on kõik mittehädavajalikud teenused ja peatatud usuriituste läbiviimine.

Keelatud on enam kui kümne inimese kogunemised ja kaalutakse selle numbri viieni vähendamist.