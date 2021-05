FOTOD | Tõrvas avati Eesti esimene liivaskulptuuride park

Olenevalt ilmast on liivaskulptuuride park vaatajatele avatud kuni sügiseni.

„Meie kultuuri- ja sporditegelaste tegevust on koroonapiirangud kõvasti räsinud – otsustasime kuulsused tuua liivaskulptuuridena Tõrva kui ajaloolisesse suvituslinna puhkama. Siinkohal tuleb mainida, et täielikku sarnasest otsida ei maksa, vaid need on lihtsalt kaunid liivakujud,“ rääkis idee algataja, Tõrva vallavanem, Maido Ruusmann ja lisas, et nii on skulptuurid vorminud kunstnikud saanud ainest Magnus Kirdi olümpiale minekust, Ivo Linnast ja Anne Veskist, Koit Toomest seriaali „Rannavalve“ päästjavormis ning Anu Saagimist.

Parki aitasid luua kolm Läti hinnatud liivaskulptuuride skulptorit, kes töötasid taieseid tehes 10 päeva. „Aega võttis ka liivavormide tegemine – hinnanguliselt kulus liiva kõikide skulptuuride peale 200 kanti,“ sõnas Tõrva kultuurikorraldaja Indrek Leht. Kunstnikud pidid trotsima tormituuli ja vihma, mistõttu pandi tegemisel skulptuuridele ümber telgid.

Lätis, Jelgava linnas on liivaskulptuure samuti võimalik uudistada, kuid Eestis pole sellist liivakujude parki varem tehtud. Eelmisel aastal Tõrva püstitatud liivast Mulgi näkk andis julgust skulptuuride temaatika veelgi suurejoonelisemalt ette võtta, sest osutus nii kohalike kui turistide seas väga populaarseks. „Euroopas on enamik liivaskulptuuride parke külastajatele tasulised ning loodame, et seda on võimalik teha ka Eestis. Kui kõik õnnestub, siis võiks tulevikus olla liivaskulptuuride kese justnimelt Tõrvas,“ sõnas Tõrva vallavanem.

Enne avamisüritust said nii lapsed kui täiskasvanud kätt proovida liivamandalate loomisel – kuna Abja-Paluoja ühes Mulgimaaga on tänavu soome-ugri kultuuripealinn, siis liivamandalad on pühendatud just sellele teemale. Avamisel oli kohal ka soome-ugri kultuuripealinna sümbollind tsirk koos oma ema Alli Laande, isa Ants Tauli ning Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenbergiga, kes tõrvakaid tervitama tulid.

Tänavu tähistab Tõrva 95 aasta möödumist linnaõiguste saamiseks ning kuna piirangute tõttu on ära jäänud selle tähistamiseks planeeritud kultuuriüritused, siis tuli idee tähistada linna sünnipäeva liivaskulptuuride pargiga.