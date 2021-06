Vaata kell viis taevasse! USA pommitaja teeb Tallinna lennujaamast ja Ämarist ülelennu

Ühepäevase missiooni eesmärk on demonstreerida NATO solidaarsust, suurendada valmisolekut ning pakkuda väljaõppevõimalusi koostöö edendamiseks. Missiooni raames lendavad USA pommitajad ja liitlaste lennukid ühe päeva jooksul üle 30 NATO liikmesriigi.

„Pommitajate missioonid näitavad meie vägede usaldusväärsust ja pühendumist globaalsele julgeolekukeskkonnale, mis on kirevam ja ebakindlam kui kunagi varem meie ajaloos,“ ütles NATO õhuväejuhatuse ning USA õhujõudude Euroopa ja Aafrika vägede juht kindral Jeff Harrigian. „Tänane missioon on selge näide alliansi võimekustest. NATO liitlastel pole ühtki väljakutset, mida me ei suudaks üheskoos ületada.“