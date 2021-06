FOTOD | Tänu õdede ja hooldustöötajate tunnustamiskampaania PAI käigus kogutud annetustele jagati täna laiali esimesed kinkekaardid

31. mai seisuga olid 3261 eraisikut ja 171 ettevõtet PAI toetuseks annetanud kokku 565 205 tuhat eurot. Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on väga liigutav, kuidas Eesti inimesed on PAI algatusega kaasa tulnud.

„Kui algatajad meie poole talvel pöördusid, näis see aktsioon kui üks suur hea tahe, aga kuna numbrid olid müstilised, siis täit veendumust, et see kõik ka õnnestub, veel ei olnud. Aga õnnestus tänu headele Eesti inimestele. Suur, suur tänu meie õdede ja hooldustöötajate poolt kuulub kõigile annetajatele, iga panus on siin väga oluline, sest eeskätt on tegemist tunnustusprojektiga,“ sõnas Liivet.