Lavrov: Venemaa ei jäta Euroopa Liidu uutele ebasõbralikele sammudele vastamata

„Tänapäeva tegelikkus ei sobi loomulikult kokku hegemonismi ja domineerimise loogikaga, katsetega taastekitada sanitaarkoridorid ja raudeesriided. Ma kordan, me teame, et Euroopas ei ole vähe neid, kes teadvustavad meie maa vastase vastasseisukursi kontraproduktiivsust, ja me arvestame sellega, et terve mõistus jääb lõpptulemusena peale ja me võime asuda uue tasakaalustatud suhete mudeli väljatöötamisele rahvusvahelise õiguse põhimõtete alusel,” ütles Lavrov Venemaa ja Euroopa Liidu suhetele pühendatud konverentsil, vahendab RIA Novosti.