Presidendivalimised jõudsid sohu? Riigikogus ei valita ära ei Ratast ega Kaljulaidi

President Kaljulaid arutas riigikogu uute juhtidega kroonviiruskriisi vastast võitlust Foto: Mattias Tammet, Presidendi kantselei

Presidendi valimiseks riigikogus on vaja 68 häält, mida on üheksa võrra rohkem kui koalitsioonipartneritel Reformierakonnal ja Keskerakonnal kahepeale kokku. Pole selge, kas ja mida tehakse, et kellegi riigipeaks valimiseks hääled kokku saada. Samuti on ebaselge see, kas riigikogus on üldse piisavalt tahet, et valimistega juba parlamendis ühele poole jõuda.