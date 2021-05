Rootsi ja Norra nõuavad Taanilt spionaaživäidete kohta selgitusi

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist ja Norra kaitseminister Frank Bakke-Jensen ütlesid, et võtavad asja tõsiselt.

„Nõudsin Taanilt informatsiooni selle kohta, kas Taani süsteeme või platvorme on kasutatud selliseks tegevuseks ja kas sihtmärgiks on olnud Rootsi ettevõtteid, kodanikke või huve,” ütles Hultqvist SVT-le.

Hultqvist on arutanud teemat ka Bakke-Jenseniga. Rootsi on olnud ametnike tasemel kontaktis ka Saksamaa, Prantsusmaa ja USA-ga.

Meedia andmetel teadis Taani kaitseminister Trine Bramsen asjast juba mullu augustis, aga ei rääkinud sellest Hultqvistile. Bramsen on öelnud DR-ile, et liitlaste järel spioneerimine ei ole aktsepteeritav.

Hultqvist juhtis tähelepanu sellele, et ka Rootsi teeb luurealast koostööd USA-ga ning selles ei ole midagi kummalist ega salajast.

Hultqvist ei kommenteerinud, kas USA kasutab Rootsi internerikaableid, sest see on salajane informatsioon.

Norra parlamendi välis- ja riigikaitsekomisjoni liige Audun Lysbakken ütles Norra ringhäälingule NRK, et kui informatsioon paika peab, on tegemist tõsise usalduse rikkumisega.

Saksamaal on spionaaži objektid meedia andmetel olnud liidukantsler Angela Merkel , endine välisminister ja praegune president Frank-Walter Steinmeier ja endine rahandusminister Peer Steinbrück .

Steinbrück ütles Saksa meediale, et peab paljastust poliitiliseks skandaaliks.

Praeguse valitsuse esindaja vastas kommentaari palvele, et liidukantsler on paljastusest teadlik, aga rohkem asja ei kommenteeritud. Steinmeier teatas, et ei ole võimalikust spionaažist teadlik olnud.