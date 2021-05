FOTOD ja VIDEO | Põltsamaal Kalana külas põles suurfarm. Ekspertiisi käigus selgitatakse välja, kas tegu oli süütamisega

Jõgevamaal põlesid farmis põhupallid Foto: Kenno Soo

Laupäeval kell 19.06 sai häirekeskus teate, et Jõgevamaal Põltsamaa vallas Kalana külas asuvas suurfarmis on tulekahju. Päästjate kohale jõudes selgus, et põleb heinaküünis olevad põhupallid.