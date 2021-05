KUULA SAADET | Kuna IT on levinud igasse eluvaldkonda, siis on IT-ekspertidele rakendust kõikjal

„Suurim muutus, mida mina olen viimase mitmekümne aastaga näinud on see, et IT on levinud absoluutselt igale poole igasse eluvaldkonda. Olemas on konkreetsed IT-firmad, mis loovad IT-tooteid, kirjutavad koodi, loovad programme. Siis on muude valdkondade ettevõtted, enamasti piirideülesed ettevõtted, nagu Bolt ja Transferwise, mis tegelevad küll iseenesest justkui muudel aladel, kuid on sisuliselt ikkagi IT-ettevõtted. Need on ettevõtted, kellel on aga vaid üks klient. Ning siis on kõik muud ettevõtted, organisatsioonid, millel on kõigil oma IT-vajadus – seda nii logistikas, kaubanduses, sides kui kõikjal mujal. Kõik need ettevõtted vajavad inimesi, töötajaid,” räägib TalTechi IT teaduskonna dekaan Gert Jervan.