Prantsusmaal jahitakse politseinikke tulistanud endist sõjaväelast

Périgueux’ prokurör Solène Belaouar ütles meediale, et mees on neljal korral koduvägivallas süüdi mõistetud.

Prefekt Périssat ütles, et mitmel korral on põgenikuga kontakt saadud, aga ta on iga kord tule avanud. Püütakse teha kõik, et mees alla andma sundida, aga tahetakse samas vältida ka tragöödiat sandarmide hulgas.