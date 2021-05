VIDEO ja FOTOD | Tsihhanovskaja: valgevenelased on vanglas, neid piinatakse, see ajab nutma. Sanktsioonid ei tee elu enam hullemaks

Hommikul aset leidnud president Kersti Kaljulaidi ning Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja kohtumise järel toimunud pressikonverentsil uuriti viimase käest palju Aljaksandr Lukašenka režiimi vastu kehtestatud ja tulevaste sanktsioonide kohta.

Euroopa Liit kavandab praegu uut sanktsioonide ringi, mis tulenes nädala Eesti Lukašenka režiimi poolt valeettekäänetel Minskis maanduma sunnitud Ateena-Vilniuse Ryanairi lennu juhtumist ning lennuki pardal olnud Valgevene ajakirjaniku ning tema tüdruksõbra röövimisest.

Tsihhanovskaja seletas, et lennuki kaaperdamine võis aset leida seetõttu, et vahepeal oli EL-i ind Lukašenka režiimi pitsitamisel raugenud. „Pärast möödunud suviseid võltsitud presidendivalimisi oli EL-i reaktsioon päris kiire. Algatati kolm sanktsioonide paketti. Leidsime, et need võinuks olla laialdasemad, kuid asjad on nagu on. EL jättis ruumi sanktsioonide tugevdamiseks. Aga alates detsembrist polnud jõulisi samme, sest maailma tähelepanu läks mujale. Ja siis režiim tundis end karistamatult, et midagi ei toimunud. Me ei tea nüüd, kes veel võivad kannatada,“ viitas Tsihhanovskaja Kadriorus toimunud pressikonverentsil Lukašenka ettearvamatule käitumisele.

Peale lennuki kaaperdamist aga on tulemas uus EL-i sanktsioonide ring. Tsihhanovskaja nentis, et tihti küsitakse, kas sanktsioonid ei või pöörduda tavaliste inimeste vastu ja teha nende elu hullemaks? Aga inimeste elu on juba tema sõnul väljakannatamatu ega kannata lisaks EL-i sammude tõttu.

„Valgevenes toimuv on meie valu, loomulikult tahaks, et avaldatakse rohkem survet, sest inimesed on vanglas ja meid piinatakse, tahaks nutta selle olukorra pärast,“ kirjeldas ta olustikku oma kodumaal. „Mõned ajakirjanikud ütlevad, et sanktsioonide tõttu inimesed kannatavad, aga nad juba kannatvad, sest ei saa olla tänavatel, ei julge isegi olla oma kodudes, sest võidakse sealt röövida,“ rääkis opositsioonijuht.