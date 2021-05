Järgnev nädal tõotab vihmast hoolimata suviselt sooja kulminatsiooni

Öö hakul on taevas selge, kuna üle Eesti ulatub kõrgrõhuvöönd. Pärast keskööd langeb õhurõhk aeglaselt, taevasse libiseb õhuke pilvekiht, ent ilm püsib sajuta ja rahulik. Temperatuur langeb õhus 0 kuni 6, maapinna lähedal kohati 0 kuni -3 kraadini, rannikul aga kuni 9 kraadi. Päeval läheneb loodevoolus Soome kandist madalrõhulohk, mistõttu pilved tihenevad pärastlõunaks. Eesti lääne- ja põhjaserva jõuavad sajuhood, laienedes õhtu jooksul üle terve riigi. Läänekaarest puhuv tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on 14 kuni 17, meremõjuga rannikul sajupilvede jõudmisel kuni 12 kraadi.