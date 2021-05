Miamis hukkus massitulistamises kaks ja sai viga üle 20 inimese

Võimuesindaja nimetas veresauna põlastusväärseks ja argpükslikuks teoks ja ütles, et see on kogukonna jaoks kohutav tragöödia. "Taoline relvavägivald peab lõppema," ütles Ramirez. “Igal nädalavahetusel on see sama asi. See on sihilik, see pole kindlasti juhuslik.”