FOTOD | Hilisõhtune mürgel Telliskivi kandis: kaklus lõppes haiglas ja drift päädis avariiga

Delfil on võimalik jagada kaadreid mõningatest olukordadest, mis eilset hilisõhtut Telliskivi loomelinnaku kandis ilmestasid.

Politseile teatati eile kella 23.30 paiku, et Põhja-Tallinnas Balti jaama juures sõideti musta värvi BMW-ga sisse parkla piirdeaeda. Juht lahkus sündmuskohalt. Täpsemad asjaolud selguvad menetluses.

Politsei sai kell 23.50 teate, et Põhja-Tallinnas Telliskivi tänaval tekkis konflikt 30- ja 21-aastase mehe vahel, mille käigus tekitas 21-aastane mees 30-aastasele kehavigastusi. Kiirabi viis mehe haiglasse ja politsei pidas 21-aastase mehe kinni. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad menetluses.

Kesklinna jaoskonna välijuht Erik Jõesaar märkis Delfile antud kommentaaris, et laupäevane õhtu kujunes politsei jaoks suhteliselt keeruliseks.

„Avalikke konfliktiolukordi tuli lahendada rohkem kui paaril korral. Võib oletada, et leevenenud piirangud ja soojemad õhtud meelitavad inimesi aina enam meelelahutuskohtadesse aega veetma," märkis Jõesaar ning toonitas, et suurt rolli võis sellistel juhtudel mängida meelemürkide liigne tarbimine. "Koos alkoholi tarvitamisega võivad tekkida ka arusaamatused, mida kahjuks ei suudeta enam sõnadega lahendada. Tuletame meelde, et alkoholi tarvitades peab pidama piiri ning kõiki arusaamatusi saab selgeks rääkida.“