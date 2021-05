VIDEO | Kreml: Putin ja Lukašenka käisid jahiga merel. Mehed vaatasid delfiine, embasid ja naersid

“Valgevene liider Lukašenka on endiselt Venemaal visiidil. Täna nagu ka eile vestles ta Putiniga,” ütles laupäeval Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, meenutades, et reedel peeti Sotšis kõnelusi ka tavapärases formaadis. “Täna on nende läbirääkimiste mitteametlik osa,” rõhutas ta.

Küsimusele, kas pole ebatavaline, et kahe riigipea kohtumine kestis üle päeva, vastas Peskov, et nii see sugugi pole. “Aljaksandr on korduvalt ööbinud [Venemaal]. Iga Valgevene kodanik tunneb end [Venemaal] tõesti koduselt, ta võib vabalt tulla, lahkuda, ööbida, nagu ka iga Venemaa kodanik,” märkis ta.