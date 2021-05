Põhja-Korea: orvud tasuvad riigi ees tänuvõlga, suundudes vabatahtlikult kaevandutesse tööle

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur (KCNA) kuulutas nädalavahetusel, et sajad lapsed „oma nooruse parimas eas, täis tarkust ja julgust“, on otsustanud kodumaa nimel füüsilist tööd teha. Orvud olla propagandakanali kirjeldusel suisa „tormanud Chonnae maakonna söekaevanduskompleksi, lootuses tasuda kasvõi miljondik armastusest, mida on nende vastu üles näidanud [kommunistlik] partei“.

Viimasel nädalal on riigimeedia teinud mitu lugu n-ö vabatahtlikest, kes on asunud tegema füüsilist tööd üle kogu riigi. KCNA teatas laupäeval, et riigi tehastes, farmides ja metsades on vabatahtlikult tööl 700 orbu.