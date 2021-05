3416 annetajat on toetanud PAI algatust 564 015 euroga! Esimesed kaardid antakse üle juba esmaspäeval

PAI algatuse suurimad annetajad on seni olnud Tarmo Silla ja Allar Niinepuu asutatud Eesti finantstehnoloogiaettevõte IuteCredit ning eraisik Olav Miil, kes loovutasid toetuseks 50 tuhat eurot.

Meditsiinikeskuse Confido omanikud Tarmo Laanetu ja Kadi Lambot lisasid kampaania toeks koos kõigi Confido töötajatega 30 tuhat eurot. Teised suuremad annetajad on olnud lisaks Skype asutaja Ahti Heinla ja suurettevõtja Kristjan Rahu, LHV Pank ja ettevõtjate Anti Kalle ning Are Altrajaga seotud äriühingud Fifaa, Jalajälg ja Sportland. Kokku on PAI kampaaniat toetanud 169 ettevõtet ja 3247 eraisikut.