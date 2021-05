Kolumbia president saatis sõjaväe tänavatele valitsusvastaseid proteste peatama

Valitsus väitis, et reform oli majandusraskuste leevendamisel võtmetähtsusega, kuid paljud keskklassi kolumbialased kartsid, et võivad seetõttu langeda vaesusse.

Kuigi tänavused meeleavaldused käivitas praegu peatatud maksureform, on need jätkuks üleriigilistele valitsusvastastele protestidele, mis algasid 2019. aasta novembris.

Üks meeleavaldajaid enim vihastanud probleemidest on jätkuv märulipolitsei poolne vägivallatsemine. ÜRO inimõiguste nõukogu on mässe maha suruvaid märulipolitseinikke süüdistanud üleliigse jõu kasutamises ning öelnud, et nende jaoks on äärmiselt murettekitavad neile saabunud teated, mille kohaselt kasutavad märulipolitseinikud pisargaasi ning kohati ka teravmoona. Meeleavaldajad soovivad märulipolitsei laialisaatmist ja nende vastutusele võtmist sõjakohtu väliselt, mõne sõltumatu organisatsiooni poolt.