Kanadas leiti endise põlisrahvaste kooli õuelt 215 lapse jäänused

Aastakümnete jooksul viidi kooskõlas Kanada haridussüsteemiga väevõimuga kirikute poolt juhitavatesse internaatkoolidesse 150 000 pärismaalaste last, keda seal ahistati nii seksuaalselt kui vaimselt.

2015. aastal avaldatud pika uurimise tulemusel selgus, et koolides jättis elu üle 4100 lapse. Värskelt leitud ohvrid sellesse statistikasse aga ei kuulu, olles jäänud seni dokumenteerimata.

„Viimased uudised endisest Kamloopsi elamukoolist murravad mu südame – see on valus meeldetuletus pimedatest ja häbiväärsetest peatükkidest meie ajaloos," ütles Kanada peaminister Justin Trudeau. „Ma mõtlen kõigile, keda see õudne uudis puudutab. Oleme siin teile toeks.“