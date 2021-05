Heino Märks: koolieelikute puhul tuleks deklameerimisest tähtsamaks lugeda ujumis-, suusatmis- ja uisutamisoskust

Sportimine algab koolist, eriti hea on kui koolis on spordiklubi/ring. Sealt satutakse erinevatel põhjustel treeningutele. Edasi hakatakse võistlema. Kui hakatakse võistlema, jõutakse välja spordikooli/klubisse, kus ees ootab juba järgmine tase. Millised asulad, piirkonnad või linnad on kõige edukamad?

Keskmise suurusega – spordibaas on olemas ja võimalused seal käia samuti. Muud kiusatused on raskemini kätte saadavad. Vanemate mõju – olematu. Enamus ei tea isegi seda, kas vanemad mingit trenni teevad või mitte. Sõprade mõju – juba märgatavalt suurem kui vanemate oma, aga ka mitte määrav. Ühiskonna hoiakud ja spordi väärtustamine on võlusõnad. Üllatate mind, kui uutes uuringutes on midagi muutunud.