Heino Märks: iga lasteaia lõpetaja osaku ujuda ja suusatada, uisutada ja tirelit visata. Alternatiiviks on rahvusena loojuda

EOK presidendikandidaat Jüri Ratas tõstatab artikli alguses probleemi – vähene liikumisharjumus. Miks EOK presidendikandidaat? Aga sellepärast, et kandidatuuriks viis ta ennast teemaga kurssi ja oli valmis panustama olukorra parendamisse. Peaministri/riigikogu spiikri Jüri Ratase seisukohad on artiklis äravahetamiseni sarnased tüüpilise koolikiusaja omadele. Kui tahate kehalise kasvatuse tunde juurde, siis võtame kõige populaarsemate tundide arvelt – teie ei anna mulle minu läikivat vidinat, mina võtan selle eest teie orkesti ära. Tuttav käekiri.

Mida parem on eelkooliealiste kehaline “vundamendi taldmik” seda suurema ja uhkema maja saame sinna rajada. Südame- veresoonkond areneb välja u 13.-14. eluaastaks. Siit tulenevalt ei ole hiljem enam võimalik vigade parandust teha. Piltlikult võime öelda, et kogu vundament rajatakse esimese 14 aastaga. Kõik mis me jätame siin tegemata, on parandamatu. See jääb ja kui loodu on liiga nõrk, ei ole mõtet loota, et suudame sinna korrusmaja ehitada.

Tulles tagasi Märt Roosna artikli juurde , tahaks esmalt rõhutada, et maja on hakatud ehitama maa peale. Vundamendiks on ikkagi eelkooliealiste sportimine. Skandinaavias loetakse koolieelikute puhul tähtsamaks ujumis-, suusatmis- ja uisutamisoskust kui Shakespeare deklameerimist.

Erinevates koolkondades on erinev arusaamine ja meie asukoht nii geograafiliselt, kui ka arengult on täpselt kahe eri arusaama piiril. Selline kokkulepe annaks selgema suuna meie tegevustele ja arusaamise, mida me silmas peame, kui räägime kehalisest kasvatusest või spordist.

Ajakirjanik Märt Roosna võttis üles Eesti ühiskonna jaoks väga olulise teema – inimeste liikumisharjumused . Selleks, et teemasse siseneda, peaks Eesti ühiskond esmalt kokku leppima, kumb oli enne, kas muna või kana – kas kehaline kasvatus on osa spordist või sport on osa kehalisest kasvatusest.

Kultuuriminister Anneli Ott toob välja hea näite, olukorra parendamisest. Alles mõni aasta tagasi nägime, et laskesuusatamise MM-l võistles näitlikult Elva kogu muu suusamaailma vastu, kuna kõik koondise liikmed olid sealt pärit. Elva ei ole maailma kõige suurem ja rikkam linn, aga kui seal suudetakse, miks siis Eestis tervikuna ei ole see võimalik. Miks ei taheta analoogset lähenemist riikliku spordipoliitikana kasutada?

Minu nägemus kattub suuresti Raivo Heinaru ja Mehis Merilaine nägemusega - aeg on edasi läinud ja vabaaja veetmine on muutunud passiivsemaks ning kehalise kasvatuse tundide lisamine on esimene päästerõngas tekkinud olukorrast väljumiseks. Selle muutmiseks on vaja kujundada selge riiklik spordipoliitika, mitte veeretada seda kolmanda sektori kraesse. Alustada tuleks Skandinaavia eeskujul alusharidusasutustest. Sõnastada eesmärk – (panen siia utoopia valdkonda kuuluva loosungi) iga lasteaia lõpetaja oskab ujuda, suusatada, uisutada ja suudab sooritada tireli.

Loome selleks vajaliku materiaalse baasi ja ühtlustame õppeprogrammi. Edasi läheb õpilane kooli, kus on välja töötatud mitmekülgne, hariv ja kehaliselt arendav õppekava. See õppekava peab sisaldama kohustuslikke spordialasid nagu ujumine, kergejõustik, pallimängud, maadlus/judo, suusatamine, orienteerumine jne. Lisaks on valikained, mis sõltuvad piirkondlikest traditsioonidest ja sealsete baaside arengust. Näiteks ei ole mõtet Narvas suusahüpetega tegeleda, kui on olemas tasemel laskesport ja sõudmine. Kehalise kasvatuse tundi tuleb vaadelda kui eluks vajalikku täiendust, mitte kui konkurenti õppekavas. Erki Nool sõnastas selle mõtte talle iseloomuliku “serviti” stiiliga, aga sellega on raske vaielda. Kui meil on täna meestele prognoositud tervena elatud aastateks 54, mis saab edasi?