Eesti jõuab varateismeliste laste kaitsesüstimiseni kõige varem sügisel

Euroopa ravimiamet andis reedel rohelise tule Pfizer/BioNTechi vaktsiinile 12-15-aastaste vaktsineerimiseks koroonaviiruse vastu. Kui Saksamaa teatas seepeale kohe, et alustab teismeliste vaktsineerimisega 7. juunist ning Ameerika Ühendriikides on see juba käimas, siis Eesti vastu suve teismelisi vaktsineerima ei kiirusta, kirjutas ERR .

"Meil ei ole praegu teismelistega väga kiiret. Riiklik fookus peaks ennekõike olema, et jääksid väga väheseks või kaoksid täiesti ära rasked haigused ja selle tulemusel tekkivad kõrval- ja jääknähud ehk nn pikk COVID. Lisaks, et väheneks ka suremus. Peame fookuse hoidma vaktsineerimisel siiski täiskasvanute peal," ütles Irja Lutsar ERR-ile.

Ta tunnistas, et immunoprofülaktika komisjon pole Euroopa ravimiameti raportit veel näinud, sest see on nii värske, aga nendeni peaks see umbes nädala jooksul jõudma, et küsimust arutada. Samuti on plaanis jälgida, mida teised Euroopa riigid teevad.