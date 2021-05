Eksminister Marti Kuusik mõisteti hiljuti kohtus perevägivalla juhtumi suhtes õigeks. Miks Merli Kaunissaar aga seda võitlust jätkuvalt peab, kui kaheaastane protsess on päädinud säärase tulemusega? "Just nimelt asjaolu, et ma olen lähedane ja tean, et asjad on päriselt olnud nii... Ma ei võtaks sõna, kui ei teaks nii täpselt," sõnas naine, kes on ise lähisuhtevägivalda kannatanud.