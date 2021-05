Lukašenka Putinile: lääs püüab Valgevenes paati kõigutada

“Aitäh, et otsustasid sellele kohtumisele tulla. Me leppisime selle kokku juba enne järjekordset...” ütles Putin, pöördudes Lukašenka poole, kes lõpetas tema lause: “...emotsioonide puhangut”. “Jah, emotsioonide puhangut,” nõustus Putin.

Valgevene liider väitis, et tõi kohtumisele “mõningaid dokumente” juhtunu kohta. “Ma näitan neid sulle (Putinile -toim), et sa mõistaksid, mis juhtus, et sa mõistaksid, mis inimestega meil on tegu,” ütles Lukašenka.