Euroopa Ravimiamet andis rohelise tule: Pfizeri COVID-19 vaktsiini võib manustada 12- kuni 15-aastastele

EMA vaktsiinistrateegia juht Marco Cavaleri ütles, et 12–15-aastased vajavad kahte annust vähemalt kolmenädalase vahega. Tema sõnul näitasid uuringud, et Pfizeri vaktsiin oli lastel COVID-19 suhtes "väga tõhus". "Ohutuse seisukohalt oli vaktsiin hästi talutav ja selle vanuserühma kõrvaltoimed olid väga sarnased noortel täiskasvanutel esinenud kõrvaltoimetega ega põhjustanud praegusel hetkel suuremat muret," lisas ta.

Saksamaa valitsus otsustas neljapäeval, et üle 12-aastased lapsed võivad hakata COVID-19 vaktsiine saama alates 7. juunist. Kantsler Angela Merkel ütles, et vaktsiin ei ole teismelistele kohustuslik. Üks Saksamaal läbiviidud küsitlustest näitas, et ainult 51% vanematest soovis, et nende lapsi vaktsineeritaks. Ka Itaalia valitsus on teatanud, et plaanivad peagi alustada 12–15-aastaste laste vaktsineerimisega.