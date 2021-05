WHO: koroonaviiruse päritolu uurimine võtab aega. Vastust ei pruugi tulla

“Jätkame koostööd rahvusvahelise ekspertrühmaga, vaadates läbi nende soovitused, ja töötame ühes liikmesriikidega uurimise järgmiste etappide väljaselgitamiseks,” ütles ta. “Viiruse päritolu tuvastamine võtab aega - ja nõuab mitmeid missioone -, kui on üleüldse võimalik”.

WHO esindaja sõnul on uurimise käimasolevas etapis oluline lõpetada teema politiseerimine ja “lubada teadlastel oma tööd teha”. “Täiendavate uuringutega jätkatakse,” kinnitas Ryan. “Jätkame oma tegevust, kuid vajame hingamisruumi. Oluline on eraldada poliitika teadusest ja töötada solidaarsusel põhinevas positiivses õhkkonnas.”